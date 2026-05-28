فرمانده انتظامی استان یزد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان موفق به شناسایی و کشف بیش از ۶۴ هزار لیتر روغن خوراکی احتکار شده شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان از کشف بیش از ۶۴ هزار لیتر روغن خوراکی احتکار شده توسط پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد و گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی و در پی رصد و پایش‌های هدفمند، موفق شدند محل نگهداری این محموله احتکار شده را شناسایی کنند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی و در بازرسی از محل، بیش از ۶۴ هزار لیتر روغن خوراکی احتکار شده که کارشناسان ارزش آن را ۲۳۰ میلیارد ریال برآورد نمودند را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به اینکه در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و اقدامات قانونی لازم انجام شده است، تصریح کرد: پلیس با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی، احتکار کالا‌های اساسی و سوءاستفاده از نیاز‌های عمومی مردم با قاطعیت برخورد می‌کند.

سردار نگهبان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه احتکار و قاچاق کالا، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند.