

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برای پذیرش در رشته‌های با آزمون در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، روزانه-غیردولتی، مجازی غیرانتفاعی، مشترک، پردیس خودگردان و شهریه‌پرداز، دانشگاه پیام‌نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و رشته‌های تحصیلی باآزمون دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.

آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت‌دبیر شهید رجایی نیز همزمان با آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

تمامی متقاضیان می‌توانند برای شرکت در آزمون از طریق تارنمای سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند و تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۸ خرداد فرصت دارند برای ثبت نام یا ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

بر اساس اطلاعات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ شرکت دانشجویان و پذیرفته شدگان سنوات قبل در آزمون سراسری یا پذیرش دانشجو – معلم براساس شرایط و قوانین اعلامی است.

ممنوعیت ثبت نام همە پذیرفته شدگان رشته‌های باآزمون سال ۱۴۰۴ در کنکور ۱۴۰۵

همە پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون تمام دوره‌های آموزش رایگان شامل: «دوره‌های روزانه، محروم، بورسیه، فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی» و همچنین پذیرفته شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره ها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیرروزانه) آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ چه در دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سراسری یا اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵ را ندارند.

این متقاضیان برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶ و بعد از آن، باید تا قبل از پایان زمان ثبت نام آن آزمون، از دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود انصراف قطعی دهند. در ضمن، این متقاضیان حق بازگشت به رشته قبولی قبلی خود را ندارند.

الزام انصراف پذیرفته شدگان رشته‌های باآزمون سال ۱۴۰۳ برای ثبت نام در کنکور ۱۴۰۵

همە پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون تمام دوره‌های آموزش رایگان شامل: «دوره‌های روزانه، محروم، بورسیه، فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی» و همچنین پذیرفته شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره ها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیرروزانه) در سال ۱۴۰۳ و قبل از آن، که در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون سراسری یا اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ باید تا قبل از پایان زمان ثبت نام آن آزمون، از دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود انصراف قطعی دهند.

این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی، در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه محل قبولی خود ارائه دهند. در ضمن، این متقاضیان حق بازگشت به رشته قبولی قبلی خود را ندارند.

امکان ثبت نام برای پذیرفته شدگان رشته‌های باآزمون غیررایگان سال ۱۴۰۴ در کنکور ۱۴۰۵

پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون دوره‌های غیر از آموزش رایگان، به جز چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در آزمون سراسری در سال ۱۴۰۴ و قبل از آن و همچنین پذیرفته شدگان صرفاً با سوابق تحصیلی تمامی دوره‌ها (ازجمله روزانه) در سال ۱۴۰۴ و قبل از آن (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای برادران) می‌توانند بدون انصراف از تحصیل و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما، در آزمون سراسری یا اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ ثبت نام و شرکت کنند.

این دسته از متقاضیان در صورت قبولی، باید از رشته قبلی خود انصراف داده و انصراف قطعی از رشتە قبلی را به دانشگاه جدید محل تحصیل خود ارائه دهند.





ممنوعیت ثبت نام همە پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون سال ۱۴۰۵ در کنکور ۱۴۰۶

متقاضیانی که در آزمون سراسری یا اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ شرکت کرده و در ردیف پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون تمام دوره‌های آموزش رایگان شامل: «دوره‌های روزانه، محروم، بورسیه، فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی» و همچنین پذیرفته شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره ها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیرروزانه) قرار گیرند، چه در دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت در آزمون سراسری یا اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۶ را نخواهند داشت.

امکان ثبت نام دانشجویان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵

دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند، به منظور ثبت نام و شرکت مجدد در آزمون سراسری لازم است به ضوابط مربوط به مقررات وظیفه عمومی توجه و بر اساس آن ضوابط اقدام کنند.

دانشجویان اخراجی آموزشی موضوع موارد مرتبط آیین نامه آموزشی و همچنین دانشجویان دوره کارشناسی که مدرک معادل کاردانی (اعم از کاردانی عمومی یا کاردانی) را دریافت کرده‌اند، نیز مانند مقررات مربوط به دانشجویان انصرافی، پس از تسویه حساب کامل با مؤسسه ذیربط و همچنین اداره کل امور دانشجویان داخل و صندوق رفاه دانشجویان وزارت ذیربط و در صورت نداشتن مشکل نظام وظیفه (برای برادران) حق ثبت نام در این آزمون را داشته و محدودیتی در انتخاب رشته ندارند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشجویان شاغل به تحصیل در سال ۱۴۰۳ و قبل از آن در صورت انصراف و شرکت در این آزمون، موظف به پرداخت خسارت آموزش رایگان، مطابق با آخرین مبالغ اعلامی از سوی معاونت آموزشی این وزارت هستند.

ممنوعیت ثبت نام متعهدین به خدمت در رشته‌های علوم پزشکی کنکور ۱۴۰۵

در ضمن متعهدین خاص به ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور، مجاز به انتخاب رشته‌های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت در آزمون سراسری در هیچ یک از دوره‌های تحصیلی، اعم از روزانه، نوبت دوم، شهریه پرداز، مناطق محروم، افزایش ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... نیستند.