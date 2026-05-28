پخش زنده
امروز: -
فرماندار گناباد از کشف یک هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال کالاهای قاچاق و احتکاری از ابتدای سال تاکنون در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ابوالفضل حکیم پور در گفتوگو با خبرنگاران افزود: ۲۰۰ پرونده صنفی و کالا و خدمات توسط بازرسان اداره صمت و اتاق اصناف، ۳۵ پرونده قاچاق کالا و ارز و ۴۴ پرونده در حوزه بهداشت، دارو و درمان از ابتدای سال در شهرستان گناباد تشکیل شده است.
وی مهمترین آنها را کشف ۵۴۰ تن برنج قاچاق، ۱۵۰ حلقه لاستیک کامیون و کشف ۱۵ تن مواد شوینده تقلبی و مقادیر قابل توجهی روغن موتور ذکر کرد که با همکاری انتظامی و نظارت دادستانی شهرستان ضبط شد.
فرماندار گناباد اضافه کرد: تمامی این کشفیات با حضور میدانی رئیس تعزیرات حکومتی و بازجویی در محل انجام شده و با دستور قضایی کالاها توقیف و به یگان کاشف امانت سپاری شده است و ۱۰ واحد صنفی پلمب و پارچه تخلف نصب شد.
وی خاطر نشان کرد: این پروندهها پس از تکمیل تحقیقات توسط ضابطین عام و خاص طبق قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و مصوبات شورای عالی هماهنگی سران قوا و با رعایت اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) منجر به صدور رأی و اجرای حکم میشود.
حکیمپور ضمن قدردانی از مردم برای خودداری از خرید هیجانی و تشکر از اصناف و دستگاههای اجرایی، اولویت دولت و ستاد تنظیم بازار را تأمین بهموقع کالا و خدمات مورد نیاز مردم اعلام کرد و گفت: نظارت بر بازار برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها و نحوه توزیع آرد و نظارت بر نانواییها ادامه دارد.
وی تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی و نظارتی برای حفظ آرامش و ثبات بازار در خدمت شهروندان هستند و با هرگونه اخلال در آرامش مردم بدون اغماض برخورد میشود.
فرماندار گناباد گفت: این شهرستان از نظر کشف کالاهای قاچاق و احتکاری طی همین مدت رتبه نخست را بین شهرستانهای استان کسب کرد.
وی اظهار کرد: همچنین حدود ۶۰۰ تن انواع برنج، روغن، قند و شکر و گوشت منجمد، ۴۸۰ تن گوشت گرم مرغ، ۱۶۰ تن تخممرغ و یک هزار و ۸۰۰ تن انواع آرد طی ۸۵ روز اخیر در سطح شهرستان توزیع شده است.
حکیم پور از نظارت ویژه بر نانواییها خبر داد و گفت: با توجه به ورود مسافران، ساعات کار نانواییها افزایش یافت و نانواییهای کشیک تعیین شدند و در این مدت برای تعدادی از نانواییها فرم تخلف تنظیم و برخی واحدهای متخلف نیز پلمب شدند.
وی اظهار کرد: میانگین قیمت ۲۸ قلم کالای اساسی و موجودی پنج قلم شامل روغن، قند و شکر، برنج داخلی و خارجی و حبوبات بهطور روزانه در ۳۵ واحد عمدهفروش شهرستان پایش میشود.