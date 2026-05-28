ضرورت نوسازی ۷۰۰ کیلومتر کانال آبیاری کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد
به گفته رییس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد برای ساماندهی ۷۰۰ کیلومتر کانال آبیاری کشاورزی به تخصیص اعتبارات نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رییس سازمان جهادکشاورزی استان با انتقاد از روشهای سنتی تأمین آب (سرابندی) و هدررفت منابع در این بخش، گفت: معیشت کشاورزان مستقیم به وضعیت کانالهای آبیاری گره خورده است.
فرازی افزود: در حال حاضر ۷۰۰ کیلومتر کانال آبیاری نوسازی نشده در استان وجود دارد که ساماندهی آنها نیازمند تخصیص اعتبارات جهشی است.
وی با اشاره به اینکه هزینه لایروبی سنتی و اعزام ماشینآلات سنگین (لودر و بیل مکانیکی) به مناطق مختلف، توجیه اقتصادی ندارد اضافه کرد: نیاز است در شورای برنامهریزی استان مصوبه ویژهای برای تعمیر و تجهیز ایستگاههای پمپاژ و بتنی کردن کانالهای انتقال آب ابلاغ شود تا از هدررفت بودجه در رودخانهها جلوگیری شود.
وی افزود: در همین راستا، از سال گذشته تاکنون ۱۲ کیلومتر کانال آبیاری جدید احداث شد که با احتساب بهرهوری ۲۰ هکتار به ازای هر کیلومتر، حدود ۲۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی را تحت پوشش قرار داده است.
فرازی گفت: همچنین لایروبی و بازسازی ۳۰ رشته قنات در سطح استان عملیاتی شد که مجموع این اقدامات فنی، تراز صرفهجویی آب در بخش کشاورزی استان را به بیش از چهار میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب در سال رساند.