تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس در هفته بیست و ششم لیگ دسته اول باشگاههای کشور (جام آزادگان) تیم فرد البرز را شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ شاگردان ابراهیم صادقی در تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس دیروز (۶ خرداد) در ورزشگاه بدون تماشاگر خلیج فارس با تک گل پیمان میری حریف البرزی خود را مغلوب کرد.
زردپوشان بندرعباسی با کسب ۳۲ امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی باقی ماندند.
اما دیگر نماینده هرمزگان تیم شناور سازی قشم در ادامه نتایج ضعیف خود با دو گل مغلوب تیم بعثت کرمانشاه شد تا با کسب ۲۴ امتیاز در چهاردهم باقی بماند.