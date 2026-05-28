همزمان با تعطیلی عید سعید قربان نیرو‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر چابهار بار دیگر با حضوری به‌موقع و عملیاتی تخصصی جان یک شهروند را از خطر مرگ در پرتگاه‌های ساحلی نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری چابهار گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ گزارشی مبنی بر سقوط یک مرد ۳۰ ساله از پرتگاه‌های مقابل روستای کمب بر اثر بی‌احتیاطی دریافت شد که بلافاصله یک تیم تخصصی چهار نفره از امدادگران آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

ابوالحسن سراوانی افزود: پس از حضور نیرو‌های عملیاتی در محل و بررسی شرایط عملیات امداد و نجات با استفاده از تجهیزات تخصصی صعود و فرود آغاز شد و با توجه به صعب‌العبور بودن محل حادثه و قرار گرفتن مصدوم در موقعیتی پرخطر، این عملیات با دقت و حساسیت بالا انجام شد.

وی ادامه داد: امدادگران آتش‌نشانی پس از حدود یک ساعت و ۴۵ دقیقه تلاش مستمر موفق شدند مصدوم را از موقعیت خطرناک رهاسازی کرده و برای انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس پیش‌بیمارستانی دهند.

به گفته سراوانی تیم عملیاتی حاضر در این مأموریت با آمادگی کامل و بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود این عملیات را با موفقیت به پایان رساندند.

رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری چابهار همچنین از شهروندان و گردشگران خواست هنگام حضور در سواحل صخره‌ای و مناطق مرتفع نکات ایمنی را با دقت بیشتری رعایت کنند و از نزدیک شدن به لبه پرتگاه‌ها و نقاط حادثه‌خیز خودداری کنند.