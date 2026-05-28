به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یک شرکت دانش‌بنیان صنایع شیمیایی نانوساختار با معرفی چسب پودری کاشی پایه سیمانی حاوی نانوذرات سیلیس، گامی تازه در ارتقای کیفیت محصولات ساختمانی برداشته است.

این محصول که با هدف افزایش استحکام، بهبود چسبندگی و جایگزینی مناسب برای ملات‌های سنتی توسعه یافته، طی سال‌های اخیر رشد فروش قابل‌توجهی را تجربه کرده و ظرفیت بالایی برای حضور در بازار‌های منطقه‌ای دارد. با وجود مزیت‌های فنی و امکان سفارشی‌سازی، چالش‌هایی مانند تأمین مواد اولیه، بازاریابی صادراتی و رقابت با برند‌های خارجی، مسیر توسعه این محصول را پیچیده کرده است.

چسب پودری کاشی پایه سیمانی حاوی نانوذرات سیلیس. این محصول که با هدف بهبود کیفیت اجرای پوشش‌های سرامیکی و افزایش دوام سازه‌ها طراحی شده، توانسته است توجه فعالان حوزه ساخت‌وساز را به خود جلب کند. مهندس ابوالفضل زارع بیدکی، مدیرعامل این شرکت، در توضیح ویژگی‌های این محصول می‌گوید که استفاده از نانوذرات سیلیس در فرمولاسیون چسب، باعث افزایش استحکام مکانیکی و ایجاد اتصال بهتر میان کاشی و سطح زیرکار می‌شود؛ موضوعی که در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی با نیاز به ماندگاری بالا، اهمیت بسیار زیادی دارد.

به گفته زارع بیدکی، این چسب پودری می‌تواند در بسیاری از موارد جایگزین مناسبی برای ملات‌های سنتی باشد.

او معتقد است که محصول جدید، علاوه بر سهولت استفاده، به بهبود عملکرد نهایی سازه نیز کمک می‌کند و حتی می‌تواند مقاومت بتن را در برابر فشار افزایش دهد.

چنین ویژگی‌هایی باعث شده است که این چسب نانویی نه‌تنها برای نصب کاشی، بلکه برای برخی کاربری‌های مکمل در صنعت ساختمان نیز جذاب باشد. در شرایطی که کیفیت اجرا، دوام مصالح و کاهش هزینه‌های تعمیر و بازسازی از اولویت‌های اصلی پروژه‌ها محسوب می‌شود، این نوع محصولات می‌توانند نقش مهمی در ارتقای استاندارد‌های ساخت ایفا کنند.

زارع بیدکی با اشاره به روند تجاری‌سازی این محصول بیان می‌کند که چسب پودری کاشی نانویی طی دو تا سه سال اخیر وارد بازار شده و در همین مدت کوتاه توانسته رشد فروش چشمگیری را تجربه کند.

وی می‌گوید فروش این محصول در هر سال سه برابر شده است؛ هرچند ظرفیت رشد بسیار بیشتری نیز وجود داشته و حتی امکان افزایش فروش تا ده برابر نیز مطرح بوده است. با این حال، مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه موجب شده است شرکت برای حفظ تعادل در تولید و عرضه، روند فروش را کنترل‌شده پیش ببرد. این مسئله نشان می‌دهد که با وجود تقاضای رو‌به‌افزایش، زنجیره تأمین همچنان یکی از گلوگاه‌های اصلی توسعه این محصول به شمار می‌رود.

از منظر صنعتی، ظرفیت تولید شرکت دانش‌بنیان صنایع شیمیایی بیدک نانوساختار نیز قابل‌توجه است. طبق اعلام مدیرعامل، این مجموعه توان تولید ۳۰۰ تن در ماه را دارد و زیرساخت‌های لازم برای صادرات نیز تا حد زیادی فراهم شده است. همین موضوع نشان می‌دهد که این شرکت صرفاً در مرحله آزمایشگاهی یا تولید محدود باقی نمانده، بلکه وارد فاز صنعتی شده و امکان پاسخگویی به نیاز بازار‌های داخلی و منطقه‌ای را نیز دارد.

یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این چسب پودری، مزیت رقابتی آن در بازار‌های خارجی است.

زارع بیدکی معتقد است که این محصول از نظر کیفیت فنی، قیمت تمام‌شده و امکان سفارشی‌سازی، ظرفیت حضور در بازار‌های صادراتی را دارد. در منطقه‌ای که بسیاری از کشور‌ها به دنبال مصالح ساختمانی باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه هستند، چنین محصولی می‌تواند شانس خوبی برای ورود به بازار‌های همسایه داشته باشد. به‌ویژه آنکه کشور‌های منطقه معمولاً به دنبال تولیدکنندگانی هستند که بتوانند هم کیفیت ثابت ارائه دهند و هم نیاز‌های خاص مشتریان را بر اساس سفارش تنظیم کنند. از این منظر، چسب نانویی بیدک نانوساختار می‌تواند بخشی از این نیاز را پوشش دهد.

با این حال، مسیر صادرات برای چنین محصولی بدون چالش نیست. مدیرعامل شرکت به چند مانع جدی اشاره می‌کند. نخستین مانع، کمبود بازاریابی و نبود شناخت کافی از بازار‌های هدف است. به گفته او، بسیاری از شرکت‌های داخلی محصول مناسبی تولید می‌کنند، اما به دلیل ضعف در معرفی و شبکه‌سازی تجاری، نمی‌توانند جایگاه مناسبی در بازار‌های خارجی پیدا کنند. مانع دوم، تجربه اندک در حوزه صادرات و همچنین نداشتن برخی استاندارد‌های بین‌المللی است که برای ورود پایدار به بازار‌های جهانی ضروری محسوب می‌شوند. این مسئله سبب می‌شود حتی محصولی با کیفیت مطلوب نیز در مرحله صادرات با دشواری‌هایی روبه‌رو شود.

در کنار این چالش‌ها، تهدید‌های بازار نیز قابل‌توجه هستند. یکی از مهم‌ترین آنها، وزن بالای چسب کاشی است که حمل‌ونقل آن را به‌ویژه برای مقاصد دوردست دشوار و پرهزینه می‌کند.

از سوی دیگر، رقابت شدید با تولیدکنندگان خارجی، به‌ویژه شرکت‌های ترک و برند‌های بین‌المللی مانند Weber که در کشورهایی، چون امارات و عربستان کارخانه تأسیس کرده‌اند، فشار زیادی بر تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند. این رقابت تنها به سطح قیمت محدود نمی‌شود، بلکه استاندارد‌های فنی، بسته‌بندی، خدمات پس از فروش و اعتبار برند نیز در آن نقش دارند.

زارع بیدکی همچنین به یک چالش مهم دیگر اشاره می‌کند: برخی تولیدکنندگان داخلی با عرضه محصولات کم‌کیفیت، به اعتبار بازار‌های صادراتی ایران آسیب زده‌اند. او معتقد است این رفتار‌ها موجب شده بخشی از مشتریان خارجی نسبت به محصولات ایرانی بدبین شوند و این موضوع، کار را برای شرکت‌هایی که استاندارد‌های فنی و کیفی را رعایت می‌کنند، دشوارتر کرده است. بنابراین، توسعه صادرات تنها به توان تولید وابسته نیست، بلکه نیازمند ایجاد اعتماد در بازار‌های هدف و حفظ کیفیت پایدار نیز هست.

با وجود این موانع، بیدک نانوساختار رویکردی فعال برای توسعه بازار در پیش گرفته است. مدیرعامل شرکت اعلام کرده که این مجموعه به دنبال اعطای نمایندگی در داخل کشور و همچنین تکمیل تیم بازاریابی و فروش است. او تأکید می‌کند که فرصت‌های زیادی برای همکاری در توسعه فرمولاسیون و تولید محصولات جدید وجود دارد و شرکت آماده است با فعالان صنعتی و سرمایه‌گذاران وارد همکاری شود. به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند سنگ‌های مصنوعی و مهندسی، زمینه‌های متعددی برای تحقیق و توسعه و نوآوری وجود دارد که می‌تواند به خلق محصولات تازه و بازار‌های جدید منجر شود.

به باور این شرکت، آینده چسب‌های پودری کاشی نانویی در صنعت ساختمان روشن است. افزایش ساخت‌وساز در منطقه، نیاز به مصالح با دوام و کارآمد، و تمایل بازار به محصولات با فناوری بالا، همگی نشان می‌دهند که تقاضا برای این نوع چسب‌ها می‌تواند در سال‌های آینده بیشتر شود. اگر چالش‌های تأمین، بازاریابی و صادرات برطرف شوند، این محصول ظرفیت آن را دارد که به یکی از گزینه‌های مهم و اثرگذار در بازار داخلی و حتی منطقه‌ای تبدیل شود.