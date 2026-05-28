نمایشگاه تخصصی «مد لباس ایرانی و اسلامی» با حضور برترین تولیدکنندگان و کارآفرینان استان گلستان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، طبق اعلام برگزارکنندگان، این نمایشگاه از یکشنبه ۹ خردادماه تا پنج‌شنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵و در ساعات ۱۰ صبح تا ۸ شب در تالار فخرالدین اسعد گرگانی پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

رویداد طوبا با هدف معرفی و عرضه لباس‌های منطبق با فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تقویت صنعت پوشاک بومی استان گلستان برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه، محصولات متنوعی از سوی بهترین کارآفرینان و تولیدکنندگان فعال در حوزه مد و لباس استان به نمایش گذاشته خواهد شد.