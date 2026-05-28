تصادف ون و پیکان وانت در جاده یاسوج به سپیدان دو مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سپیدان، گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف سواری ون زامیاد با پیکان وانت در کیلومتر ۲۰ جاده یاسوج_سپیدان به هلال‌احمر اعلام شد.

مهدی خورشیدی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر سپیدان با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه دو مصدوم مرد داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی را انجام دادند و مصدومان را با آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان منتقل کردند.