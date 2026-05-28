پخش زنده
امروز: -
۳۶ زندانی همزمان با عید سعید قربان به آغوش خانواده بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از آزادی ۳۶ زندانی این استان همزمان با سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر و عید سعید قربان خبر داد و گفت: این اقدام با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، تلاش و همت خیران نیکاندیش و همچنین گذشت شکات در استان محقق شده است.
عبداللهی ضمن قدردانی از همراهی خیرین، شکات و محکوم لهم پرونده ها افزود: ترویج فرهنگ گذشت، صلح و سازش، نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانوادهها دارد و دادگستری استان با جدیت این مسیر را ادامه خواهد داد.
هم اکنون ۲۱۷ زندانی در زندانهای استان چشم انتظار کمکهای خیران هستند.