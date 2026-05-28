



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تامین سفره مردم خط قرمز مجلس است، نسبت به هرگونه تخلف در چرخه تولید و توزیع کالا‌های اساسی هشدار داد.





عسکری گفت: برخورد با خاطیان، محتکران و گران‌فروشان در اولویت کاری ماست و با هر سودجویی که سفره مردم را نشانه گرفته است، با معرفی به دستگاه قضایی برخورد خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت استان فارس در تامین گوشت سفید و قرمز در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و هرمزگان، بر نظارت دقیق بر تولید، توزیع و قیمت‌ها تاکید کرد و افزود: این نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که بازار کنترل شود و کمبودی به وجود نیاید.

رئیس کمیسیون کشاورزی در ادامه از تخصیص اعتبار بودجه ۱۴۰۵ به حوزه تولید و تامین کالا‌های اساسی در کشور نیز خبر داد و گفت: این اعتبارات از ۲۰ همت تا ۵۰ همت در بخش‌های مختلف پیش‌بینی شده تا بازار به تعادل برسد و کمبود کالا‌های اساسی برطرف شود.