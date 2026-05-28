به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،بخشدار بهمن و صغاد گفت: برگزاری این همایش گامی مهم در راستای توسعه و ترویج فرهنگ سوارکاری، نگهداری و پرورش اسب‌های اصیل ایرانی و ایجاد فضایی برای تبادل دانش و تجربه میان فعالان این عرصه و همچنین معرفی ظرفیت‌های بخش بهمن و صغاد در این حوزه است.

کاوه افزود: در این همایش، سوارکاران حاضر با اجرای حرکات نمایشی زیبا و حرفه‌ای، توانمندی‌ها و جذابیت‌های هنر سوارکاری را به نمایش گذاشتند و در پایان از سوی بخشدار بهمن و صغاد مورد تقدیر قرار گرفتند.

او در پایان گفت: در این همایش که به مدت دو شب به میزبانی شهر صغاد آباده برگزار شد، ۳۰ اسب از نژاد‌های مختلف از استان‌های اصفهان، یزد و فارس شرکت داشتند.