پخش زنده
امروز: -
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل از تخریب یک واحد الاچیق بومگردی غیرمجاز در منطقه حفاظتشده شوکاشور کرسنگ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، یزدانی مسئول واحد منابع طبیعی و آبخیزداری کرسنگ شهرستان آمل گفت: در اقدامی غیرقانونی و بدون اخذ هرگونه مجوز از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل، یکی از دامداران منطقه با هدف بازسازی دامسرای خود در منطقه حفاظتشده «شوکاشور کرسنگ»، دست به احداث غیرمجاز یک واحد الاچیق بومگردی زد.
وی افزود: این دامدار به بهانه ترمیم تالار دامی و بدون توجه به قوانین حفاظت از عرصههای طبیعی، اقدام به قطع درختان ممنوعالقطع در این منطقه کرده بود.
پس از اطلاع و دستور ریاست اداره منابع طبیعی شهرستان آمل، ماموران یگان حفاظت سرجنگلبانی کرسنگ در محل حاضر شده و سازه غیرمجاز را تخریب کردند. همچنین پروندهای برای فرد متخلف تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شد.
منطقه «شوکاشور هراز» از جمله مناطق حفاظتشده منابع طبیعی استان مازندران به شمار میرود و زیستگاه گونههای ارزشمندی همچون درختان سرخدار و توسکا و همچنین حیات وحش از جمله شوکا و گوزن است.