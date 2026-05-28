کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با گذر ابر و غبار محلی و در بعدازظهر در مناطق دریایی، وزش باد‌های جنوب غربی پیش بینی می‌شود.

آسمان هرمزگان، صاف تا کمی ابری همراه با گذر ابر و غبار محلی، ۷ خرداد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: صبح امروز در آسمان پاره‌ای نقاط گذر ابر و بعدازظهر وزش باد در دریا مورد انتظار است.

او افزود: دریا صبح آرام و در بعدازظهر به ویژه در محدوده تنگه هرمز کمی مواج خواهد بود و شرایط برای تردد شناور‌های سبک، مساعد پیش بینی می‌شود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: شرایط جوی و دریایی، فردا جمعه در استان شرایط تداوم خواهد داشت و از بعدازظهر شنبه بر شدت سرعت باد بر روی دریا افزوده خواهد شد.

او افزود: از لحاظ دمایی امروز و فردا با ماندگاری هوای گرم، افزایش نسبی دمای بیشینه در استان مورد انتظار است و توصیه می‌شود از تردد‌های غیر ضرور در فضای باز و قرارگیری در معرض آفتاب بویژه در ظهر خودداری شود.