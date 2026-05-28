هزار و ۴۹۰ مورد تخلف اضافهتناژ در دو ماه ابتدای امسال در محورهای خراسان جنوبی کشف و ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان گفت: در دو ماه سال جاری، هزار و ۴۹۰ مورد تخلف اضافهتناژ از سوی سامانههای هوشمند و تیمهای نظارتی این ادارهکل ثبت و مورد پیگیری قرار گرفته است.
علی اکبر مزیدی افزود: این اقدام با هدف صیانت از ایمنی تردد، جلوگیری از تخریب روسازی راهها، کاهش احتمال بروز حوادث و جلوگیری از تردد ناوگانهای متخلف با بار مازاد بر ظرفیت مجاز انجام میشود.
وی گفت: حمل بار بیش از حد مجاز علاوه بر افزایش خطرهای ایمنی، سبب کاهش عمر زیرساختهای جادهای نیز میشود و نظارتها در این حوزه با جدیت ادامه خواهد داشت.
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی افزود: با توجه به تردد وسایل نقلیه باربری در استان، نظارت و کنترل در محورهای پر تخلف مانند خوسف، بیرجند و طبس با استفاده از باسکولهای ثابت و سیار با همکاری پلیس راه در حال انجام است تا از تکرار تخلفات و خسارت به سرمایه ملی جلوگیری شود.
مزیدی همچنین از صدور ۲۰۲ پروانه عبور بار ترافیکی در دوماه ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: صدور این پروانهها با هدف مدیریت ایمن تردد محمولههای بزرگ و سنگین، پیشگیری از انسداد و اختلال در ترافیک و حفظ زیرساختهای راه صورت میگیرد و تمامی محمولههای موضوع پروانه، پیش از تردد ملزم به اخذ مجوز و رعایت مسیرهای تعیینشده هستند.