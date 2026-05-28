به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد با هدف توسعه فرهنگ دوچرخه‌سواری و ترویج سبک زندگی فعال برگزار شد. در این مراسم از خاص‌ترین ایستگاه‌ها و خانه‌های دوچرخه که برای نخستین‌بار با طراحی و ساختاری متفاوت اجرا شده‌اند، رونمایی شد.

مسیر تندرستی با اجرای ۳۵۵۰ مترمربع آسفالت، ۶۸۰۰ متر طول جدول‌گذاری، ۷۰۰ مترمکعب بتن‌ریزی و ۲۲۰۰ مترمربع کفپوش اجرا شده است.

این مسیر که از بوستان جوانمردان آغاز و تا دریاچه شهدای خلیج‌فارس امتداد می‌یابد، در ۱۲ معبر درجه دو و ۳ معبر درجه سه احداث شده است.

یکی از جنبه‌های نوآورانه این طرح، توجه ویژه به ایمنی و هدایت مسیر دوچرخه‌سواران است. در همین راستا، ۵۳۰ تابلوی مخصوص دوچرخه، ۶ تابلوی هدایت مسیر بالاسری، ۸۰ استوانه ترافیکی، ۱۲۰ تابلوی توقف ممنوع و ۴۰ عدد چشم گربه‌ای نصب شده است. همچنین ۹۷۰۰۰ مترمربع بستر خط‌کشی، ۳۱۴۰ عدد نوشتار آهسته، احتیاط و کف‌نویس دوچرخه به همراه لوگو و ۱۱۰,۰۰۰ متر طول خط لبه محوری اجرا شده است.

ایمن‌سازی و پاکسازی دو زیرگذر کلیدی همدانی و دستواره که اتصال‌دهنده چیتگر شرقی و غربی هستند، از دیگر اقدامات انجام شده در این طرح است. همچنین ۴۲ مانع فلزی ترافیکی U شکل نصب و ۴ خانه دوچرخه ایجاد شده است. این مسیراز میان ۲۶ ایستگاه اتوبوس، ۳ پایانه اتوبوسرانی (چیتگر، وردآورد، ایران خودرو) و ۳ پایانه تاکسیرانی (المپیک، وردآورد، ایران خودرو) عبور می‌کند و دسترسی به ایستگاه‌های مترو چیتگر، ایران خودرو و وردآورد را نیز فراهم می‌آورد.