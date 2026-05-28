هدیه ۷۰۰ میلیونی خیر نوع دوست به خانواده زندانیان یاسوجی
خیر نوع دوست در کهگیلویه و بویراحمد ۷۰۰ میلیون تومان به خانواده زندانیان نیازمند اهداء کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دادستان مرکز استان در بازدید از منازل خانوادههای زندانیان نیازمند در یاسوج، از اهدای کمک ۷۰۰ میلیون تومانی خیر نیک اندیش خبر داد. سید وحید موسویان، با اشاره به نقش این اقدام در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: این مبلغ با همکاری دادستانی و اداره کل زندانهای استان و به مناسبت هفته ولایت و امامت، صرف تأمین رهن و اجاره مسکن، هزینههای درمانی، تهیه لوازم ضروری منزل (مانند یخچال، تلویزیون و فرش) و توزیع بستههای معیشتی شده است. دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، تأکید کرد: این حمایتها با هدف حفظ کرامت انسانی، تقویت همبستگی اجتماعی و تسهیل فرآیند بازگشت آبرومندانه زندانیان به جامعه انجام می شود. موسویان با اشاره به پیگیری برای اشتغال پایدار یکی از زندانیان در جریان این بازدید، از همافزایی دستگاه قضایی، نهادهای حمایتی و خیران برای کاهش دغدغههای خانواده زندانیان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خبر داد.