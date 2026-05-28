اندونزی به دنبال کاهش وابستگی به دلار

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، سخنگوی وزارت صنعت اندونزی اعلام کرد حدود ۲۴ درصد مواد اولیه مورد نیاز صنایع این کشور همچنان از طریق واردات تامین می‌شود و همین مسئله، هزینه‌های تولید را در برابر نوسانات نرخ ارز آسیب‌پذیر کرده است.

وی تاکید کرد افزایش استفاده از ارز‌های محلی در مبادلات تجاری می‌تواند فشار ناشی از تضعیف ارزش روپیه را بر بخش صنعت کاهش دهد.

وزارت صنعت اندونزی همچنین از صنایع خواست منابع واردات مواد اولیه را متنوع کنند تا ریسک اختلال در زنجیره تامین جهانی کاهش یابد. این وزارتخانه در عین حال سرمایه‌گذاران را به ایجاد واحد‌های تولید داخلی برای جایگزینی مواد اولیه وارداتی تشویق کرده است.