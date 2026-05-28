حجاج اصفهانی قرار است از طریق فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان به کشور باز گردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان گفت: اکنون تمامی زیر ساختهای فرودگاهی برای میزبانی از مسافران و حاجیان در وضعیت پایدار قرار دارند.
مهدی جمالینژاد افزود: تمام پروازهایی که مبدأ یا مقصد آنها اصفهان است، در حال بازگشت به روال عادی و جدول زمانبندی خود هستند و تمامی بخشهای عملیاتی، فنی و خدماتی فرودگاه با آمادگی کامل در حال خدمترسانی به هموطنان هستند.
استاندار اصفهان ضمن دعوت از گردشگران و هموطنان برای سفر به پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، عنوان کرد: اصفهان همیشه زیبا، اکنون با آغوش باز و زیر ساختهای مهیا، آماده میزبانی از گردشگران و مسافران است. بهویژه در این روزها که در آستانه بازگشایی و جریانیافتن زایندهرود در بستر شهر، هستیم.