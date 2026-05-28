معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش لرستان گفت: مهدی رجبی، حجت جعفری، علی رجبی و افشین قلعهبهرام در جشنواره کشوری الگوهای برتر تدریس موفق به کسب رتبه برتر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، زهرا نظری با اشاره به افتخارآفرینی چهار فرهنگی لرستانی، آقایان مهدی رجبی، حجت جعفری، علی رجبی و افشین قلعهبهرام در چهارمین جشنواره کشوری الگوهای برتر تدریس یادگیری فنیوحرفهای و کارودانش گفت: کسب این عنوان ارزشمند در سطح ملی، حاصل تلاش مستمر، دانش تخصصی، نوآوری آموزشی و تعهد حرفهای همکاران پرتلاش در حوزه آموزشهای فنی و حرفهای استان است.
وی افزود: موفقیت یادشده، جایگاه علمی و آموزشی فرهنگیان لرستان را در عرصه رقابتهای تخصصی کشور بیش از پیش نمایان ساخت.
نظری با قدردانی از تلاشهای این معلمان پرتلاش ابراز امیدواری کرد؛ روند موفقیت و حضور اثرگذار معلمان استان در رویدادهای علمی و آموزشی کشور تداوم داشته باشد.