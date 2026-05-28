جریمه ۵۱۰ میلیارد ریالی متخلفان بازار کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از تشدید نظارتها و جریمه ۵۱۰ میلیارد ریالی واحدهای صنفی متخلف در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: از ابتدای امسال، طرحهای گسترده بازرسی با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و نظارت بر چرخه توزیع کالاها در حال اجرا است.
سید حمزه لقمانی با بیان اینکه در این مدت، هزار و ۸۰۴ واحد مختلف صنفی در استان بازرسی شده است افزود: از مجموع بازرسیهای انجام شده، هزار و ۷۵۰ فقره پرونده تخلف تشکیل و مختومه شده است که این آمار حکایت از رسیدگی سریع و ۹۸ درصدی به پروندههای ورودی در شعب تعزیرات حکومتی دارد.
وی ادامه داد: این بازرسیها که با محوریت کالاهای اساسی، لوازم خانگی، میوهفروشیها و سایر واحدهای عرضهکننده مایحتاج عمومی انجام شده، با مشارکت فعال تیمهای بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت)، جهاد کشاورزی، مراکز بهداشت، اتاق اصناف و با همکاری بسیج اصناف است.
وی در زمینه احکام صادره برای واحدهای متخلف گفت: با بررسی دقیق پروندهها در حوزههای مختلف صنفی، متخلفان بخش کالا و خدمات با پرداخت ۵۱۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدهاند.
هشدار به حذفکنندگان برچسب قیمت
لقمانی اعلام کرد: متأسفانه برخی واحدهای صنفی اقدام به پاک کردن یا حذف برچسب قیمت روی کالاها میکنند تا کالا را با قیمتی فراتر از نرخ مصوب به فروش برسانند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گفت: این اقدام طبق قانون، مصداق بارز "گرانفروشی" محسوب شده و بدون هیچگونه اغماضی با خاطیان برخورد قانونی می شود.
وی تأکید کرد: بازار بههیچوجه رها نشده و بازرسیهای سرزده و نوبتی همچنان با قوت ادامه دارد.