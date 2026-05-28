پخش زنده
امروز: -
هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی، از وقوع وزش باد شدید، رعد و برق و آبگرفتگی معابر از عصر جمعه تا اواخر وقت شنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اداره کل هواشناسی استان مازندران با صدور هشدار جوی سطح نارنجی (شماره ۷)، نسبت به تغییرات شدید وضعیت آب و هوا در پایان هفته اطلاعرسانی کرد.
بر اساس این گزارش، از بعد از ظهر جمعه ۸ خرداد تا اواخر وقت شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵، با شمالی شدن جریانات و عبور موج از تراز میانی جو، جو استان دستخوش ناپایداریهای شدید خواهد شد.
نوع مخاطره در این سامانه شامل وزش باد شدید موقتی، وقوع رگبارهای سیلآسا، رعد و برق و کاهش محسوس شدت گرما به ویژه در روز شنبه عنوان شده است. این تغییرات جوی که تمامی سطح استان را در بر میگیرد، میتواند منجر به آبگرفتگی معابر عمومی و افزایش ناگهانی حجم آب رودخانهها و مسیلها شود.
کارشناسان هواشناسی نسبت به وقوع صاعقه و همچنین ریزش سنگ در محورهای مواصلاتی کوهستانی نظیر هراز، کندوان و سوادکوه هشدار جدی دادهاند. همچنین احتمال خسارت به سازههای کممقاوم، داربستها و تابلوهای تبلیغاتی بر اثر وزش باد شدید وجود دارد که هوشیاری شهروندان و مسئولان ذیربط را میطلبد.
به منظور پیشگیری از حوادث ناگوار، توصیههای اکیدی صادر شده است: هموطنان و مسافران باید از اسکان در حاشیه و بستر رودخانهها جداً خودداری کرده و از فعالیتهای کوهنوردی و گردشگری در مناطق پرخطر پرهیز کنند. همچنین محکمسازی سازههای سست و احتیاط کامل هنگام تردد در جادههای کوهستانی از ضرورتهای ایمنی در این بازه زمانی است.
طی روز شنبه با کاهش دما، شرایط جوی برای فعالیتهای روزمره با اختلال مواجه خواهد بود و لازم است اقدامات پیشگیرانه توسط دستگاههای امدادی و خدماترسان در بالاترین سطح صورت گیرد.