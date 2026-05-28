

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی از شروع عملیات اجرایی طرح های نیمه تمام و غیر فعال در استان خبر داد و گفت: یکی از مهمترین برنامه‌ها و اولویت‌های مشخص شده، رفع موانع و مشکلات طرح های غیرفعالی بود که سال‌ها به عناوین مختلف عملیات اجرایی و تکمیل آنها متوقف شده بود و سرمایه گذاران رغبتی برای تکمیل آنها نداشتند که با برگزاری جلسات متعدد با سرمایه گذاران و تعامل با دستگاه‌های اجرایی مربوطه و رفع موانع موجود، روند اجرایی ۷ مورد از این طرح ها آغاز و یا به زودی شروع می‌شود.

عرب افزود: سال گذشته در استان ۱۴ طرح غیرفعال در حوزه گردشگری داشتیم که با پیگیری‌های صورت گرفته و اولویت بندی عملیات اجرایی ۶ طرح در شهرستان‌های بیرجند، نهبندان، طبس، فردوس و سرایان آغاز شده و یک طرح نیز به بهره برداری رسید و با حمایت‌ها و پیگیری‌هایی که صورت خواهد گرفت روند تکمیل و بهره برداری از این طرح ها تسریع می شود.

وی گفت: شروع عملیات اجرایی هتل سه ستاره در طبس بعد از ۶ سال از صدور مجوز‌های لازم و پیش رفتن تا آستانه لغو و ابطال مجوز، در ۴ طبقه و با مساحت حدود ۳ هزار و ۲۰۰ مترمربع و ۲۷ اتاق و دارای همه امکانات مورد نیاز هتل‌های سه ستاره از ابتدای مهر ۱۴۰۴ وارد فاز اجرایی شد و علیرغم شرایط ناشی از جنگ تحمیلی با حمایت صورت گرفته، عملیات اجرایی متوقف نشد و پیشرفت ۴۰ درصدی طرح در مدت کوتاه نشان از همت و تلاش سرمایه گذار دارد.



معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی همچنین افزود: عملیات اجرایی هتل ۵ ستاره در بند دره با متراژ بیش از ۱۴ هزار مترمربع و در ۱۱ طبقه با امکانات مختلف اقامتی، پذیرایی، تفریحی، سالن کنفرانس، استخر، سالن ورزشی که سال‌های متمادی متوقف شده بود با حمایت و پیگیری و البته همت و تلاش سرمایه گذار طرح آغاز شده و امیدواریم با حمایت از سرمایه گذاران حوزه گردشگری شاهد تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگران در اقصی نقاط استان باشیم.

عرب گفت: رفع موانع چندین هتل و مجتمع گردشگری در شهرستان‌های قائن، فردوس، بیرجند و همچنین صدور مجوز ایجاد امکانات اقامتی و پذیرایی در مناطق نمونه گردشگری و سایر مناطق گردشگری، شهر‌ها و روستا‌های استان بنا بر ظرفیت و با لحاظ حفظ پایداری مناطق در مدت کوتاهی صورت گرفت و با تزریق تسهیلات از منابع مختلف، امیدوار به تکمیل و بهره برداری از طرح ها در مدت کوتاهی هستیم.