به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در آیین آغاز به کار مرکز پایش تصویری عرصه‌های منابع طبیعی استان گفت: مرکز پایش تصویری حفاظت منابع طبیعی همدان با نخستین دوربین پایش تصویری با برد بلند ۵۰ کیلومتر به منظور پایش تصویری آنلاین به صورت ۲۴ ساعته از جنگل‌ها و مراتع استان همدان کار خود را آغاز کرد.

اسفندیار خزائی با بیان اینکه راه‌اندازی این مرکز از نقش موثری در کمک به اطفاء حریق مراتع و جنگل‌های استان برخوردار خواهد بود افزود: راه‌اندازی این مرکز با دوربین بُرد بلند پایش تصویری آنلاین، از هر گونه حریق و هر گونه تخلفات ورود خودرو‌ها و موتور‌های آفرود و شخم شیار و بوته کنی که در حوزه کوهستان الوند دیده می‌شود جلوگیری خواهد کرد.

او تاکید کرد: در صورت مشاهده هر گونه تخلف در مراتع و جنگل‌های همدان با وجود این مرکز پایش تصویری، نیرو‌های حفاظتی به سرعت و بلافاصله وارد عمل شده و با فرد متخلف برخورد خواهند کرد.