معاون استعدادیابی و توانمندسازی فراگیر سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان (سمپاد)، از آغاز «چالش ۷۲ ساعته از ایده تا خوارزمی» با هدف تسهیل ورود دانش‌آموزان به جشنواره جوان خوارزمی و بهره‌مندی شرکت‌کنندگان از حمایت‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی رایگان خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از اداره روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، دکتر امید نقشینه‌ از اجرای «چالش ۷۲ ساعته از ایده تا خوارزمی» خبر داد و گفت: «امسال با هدف شناسایی حداکثری استعداد‌های دانش‌آموزی، مسیر شرکت در جشنواره را ساده‌تر کرده‌ایم و دانش‌آموزان برای شروع، نیازی به ارائه پروژه کامل و محصول نهایی ندارند.»

وی افزود: «در این چالش، دانش‌آموزان پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم می‌توانند از ۶ تا ۸ خرداد ۱۴۰۵، ایده‌های خود را در قالب یک ثبت کوتاه ارائه کنند. کافی است مسئله‌ای را که به آن فکر کرده‌اند و راه‌حل پیشنهادی خود را ثبت کنند تا وارد مسیر پرورش ایده در جشنواره شوند.»

معاون استعدادیابی و توانمندسازی فراگیر سمپاد با تأکید بر نقش جشنواره در حمایت از ایده‌پردازان خاطرنشان کرد: «این چالش، نقطه آغاز یک مسیر همراهی است. برای ارتقای توانمندی شرکت‌کنندگان، امکان بهره‌مندی از ده‌ها کارگاه تخصصی و آموزشی رایگان پیش‌بینی شده است تا ایده‌های برگزیده در ادامه مسیر، به پروژه‌های علمی و کاربردی تبدیل شوند.»

نقشینه‌ همچنین درباره مشوق‌های این مرحله گفت: «برای ۳۰۰۰ نفر از ایده‌های برتر که برای مرحله پرورش و اجرا انتخاب می‌شوند، اشتراک رایگان طاقچه در نظر گرفته شده است.

معاون استعدادیابی و توانمندسازی فراگیر سمپاد، در پایان از دانش‌آموزان دعوت کرد با عضویت در کانال‌های رسمی جشنواره در پیام‌رسان‌های شاد و بله ، اطلاعات تکمیلی را دریافت کنند و در بازه زمانی اعلام‌ شده، برای ثبت ایده خود اقدام کنند.