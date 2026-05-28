به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی سربیشه با اشاره به نقش کلیدی مزارع تحقیقی-ترویجی در سازگاری با تغییرات اقلیمی گفت: در سال زراعی جاری، با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این شهرستان موفق به اجرای بالاترین سطح احداث مزارع الگویی در استان شده است.

محمدی با اشاره به اجرای طرح پایش و رصد مستمر مزارع نمایشی و الگویی در سطح شهرستان، افزود: در مجموع ۱۷ واحد آموزشی و ترویجی در سطح شهرستان فعال است که شامل ۵ منطقه الگویی برای پیاده‌سازی روش‌های نوین در مناطق الگویی کشاورزی حفاظتی و الگویی کشت انواع سبزیجات و صیفی جات، ۹مزرعه نمایشی با هدف مقایسه ارقام و تغذیه گیاهی، ۲ کانون یادگیری تخصصی در محصولات راهبردی عناب و زیتون و یک مزرعه تحقیقی-ترویجی جو مقاوم به شوری برای مقابله با تنش‌های محیطی است.

وی با بیان اینکه بررسی دقیق وضعیت تغذیه، مدیریت آبیاری، پایش آفات و بیماری‌ها و ثبت دقیق مراحل رشدی گیاه در دستور کار است، گفت: هدف نهایی ما این است که کشاورزان با مشاهده عینی ارقام سازگار و راهکار‌های نوین، دانش فنی را به مزارع خود منتقل کرده و شاهد افزایش چشمگیر عملکرد در واحد سطح باشیم.