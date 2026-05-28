العفاسی قاری معروف کویتی، در روزهای جنگ رمضان سرودی علیه ایران خواند که با واکنش و انتقادهای زیادی همراه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در پی مواضع جنجالی «مشار العفاسی» قاری مشهور کویتیتبار و دارای گرایشهای سعودی، درباره عملیات «طوفان الاقصی» و همچنین انتشار اثر بحثبرانگیز «تبّت یدین ایران»، موجی از واکنشها در فضای رسانهای و مجازی شکل گرفت؛ واکنشهایی که از سوی کاربران عرب، فعالان فرهنگی و گروههای رسانهای داخلی و خارجی دنبال شد.
در این میان، بسیاری از ناظران معتقدند یکی از شاخصترین پاسخها به این مواضع، اثر تازه گروه هنری «ریاح» است؛ اثری که با تلفیقی از شعر عربی، انشاد آیینی و روایت تصویری، تلاش کرده پاسخی هنرمندانه و محتوایی به اظهارات اخیر العفاسی ارائه دهد.
شعر این اثر را «مرتضی آلکثیر» شاعر عربزبان ایرانی سروده و اجرای آن برعهده «یونس شاهمرادی» قاری جوان و بینالمللی کشورمان بوده است. شاهمرادی پیشتر در سال ۱۴۰۲ موفق شد در دومین دوره مسابقات بینالمللی قرآن و اذان «عطر الکلام» عربستان، عنوان نخست بخش تلاوت را از آن خود کند؛ موفقیتی که با غلبه بر رقبای سعودی و مراکشی به دست آمد و بازتاب گستردهای در محافل قرآنی داشت.
منتقدان و فعالان رسانهای، انتخاب شاهمرادی برای اجرای این اثر را هوشمندانه توصیف کردهاند؛ چراکه او علاوه بر سابقه موفقیت در رقابتهای قرآنی عربستان، پیشتر نیز بر وحدت اسلامی و پرهیز از اختلافافکنی تأکید کرده بود.
شعر آلکثیر نیز با الهام از مفاهیم سوره «مسد»، تلاش کرده با زبانی ادبی و کنایهآمیز، به مواضع العفاسی پاسخ دهد. استفاده از واژگانی همچون «لهب» و اشاره مستقیم به آیات این سوره، از جمله عناصر برجسته این متن به شمار میرود.
از دیگر ویژگیهای قابل توجه این اثر، بهرهگیری از فضاسازی نمایشی و تدوین ترکیبی موسیقایی و تصویری است. روایت اصلی اثر، العفاسی را در جایگاه متهمی به تصویر میکشد که در «محکمه قاریان بزرگ جهان اسلام» مورد قضاوت قرار میگیرد؛ محکمهای نمادین با حضور چهرههایی همچون شیخ عبدالباسط، شیخ مصطفی اسماعیل، شیخ حصری، شیخ شحات انور و شیخ راغب مصطفی غلوش.
پایانبندی این اثر نیز با نمایش نگاههای انتقادی هیأت منصفه و اعلام مردودی نمادین متهم، تلاش میکند پیام خود را در قالبی دراماتیک و رسانهای به مخاطب منتقل کند.
برخی فعالان فرهنگی، تولید چنین آثاری را نمونهای از «جهاد تبیین» در عرصه هنر و رسانه دانسته و بر ضرورت پاسخگویی سریع، منطقی و هنرمندانه به جریانهای تفرقهافکن تأکید کردهاند.