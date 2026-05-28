به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید مسعود علوی تبار، شاعر درباره تجمعات شبانه و حضور حماسی مردم در میدان ها شعری سروده است.

تا پای جان فدایی ایرانم آرزوست

عهد شبانه های خیابانم آرزوست

آنجا که حرف عزتِ ایرانِ جانِ ماست

در راه او بریدنِ از جانم آرزوست

و آنجا که ایستاده غمش در مقابلم

غلطان به خاک و خونِ فراوانم آرزوست

هم پای مردمان خیابان روانه ام

ماندن هماره بر سر پیمانم آرزوست

از جان شعار ذلت و هیهات سر دهم

فریاد مرگ بر دد و دیوانم آرزوست

چون آهویی که سر به کمندش نهاده ام

گمگشته هزار بیابانم آرزوست

چونان غبار بادیه مجموع حال ماست

زلفی درون باد پریشانم آزروست

چون ذرّه ای ز ساحت مبعوث گشتگان

هر شب حضور در کف میدانم آرزوست

هر آنچه گفته ایم ز ایران در این غزل

اشکی ز دل چکیده و بارانم آرزوست

تا عشق ناتمام وطن در نهان ماست

هم تا ابد فدایی ایرانم آرزوست