نماینده مردم ساری و میاندورود، ضمن اعتراض به خودداری برخی کارگزاران از توزیع کود در انبارها، خواستار واگذاری نهادههای ذخیره شده با نرخ مصوب قبلی به کشاورزان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع شالیکاران بخش دودانگه ساری، از نزدیک در جریان مشکلات ناشی از کمبود و توزیع نشدن نهادههای کشاورزی قرار گرفت و ضمن انتقاد از وضعیت موجود، خواستار توزیع فوری مقادیر ذخیره شده نهادههای کشاورزی در انبارها به شالیکاران شد.
در پی گزارشهای واصله مبنی بر وجود کود شیمیایی (ازت) در انبارهای شهرستانها و خودداری برخی کارگزاران از توزیع آن به بهانه تغییر قیمت، بابایی کارنامی در تماس تلفنی با معاون وزیر جهاد کشاورزی، خواستار رفع این گره شد.
وی تأکید کرد نهادههای موجود که با ارز و قیمتهای قبلی تأمین شدهاند، باید با همان نرخ مصوب گذشته در اختیار شالیکاران قرار گیرند.
نماینده مردم مرکز مازندران گفت: طبق برنامهریزی دولت، این محصولات با قیمتگذاری جدید و پس از افزایش حداکثر ۳۰ درصدی توزیع خواهند شد؛ اما این قانون شامل موجودی فعلی انبارها که از قبل تهیه شده و مورد نیاز حیاتی شالیکاران در فصل زراعت است، نیست.
بابایی کارنامی بخش دودانگه ساری را یکی از قطبهای مهم و راهبردی کشاورزی استان مازندران دانست و افزود: با هماهنگیهای صورت گرفته، مقرر شد نهادههای موجود برای حمایت از تولیدکنندگان محصولات غذایی توزیع گردد تا مشکل زراعت برنج در این فصل حساس برطرف شود.
وی در پایان تأکید کرد نظارت بر عملکرد کارگزاران و جهاد کشاورزی استان برای جلوگیری از تضییع حق کشاورزان با جدیت ادامه خواهد داشت.