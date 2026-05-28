پویش «از قربان تا غدیر» به مناسبت فرارسیدن اعیاد پربرکت قربان و غدیر و با هدف آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استان مرکزی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ستاد مردمی دیه استان مرکزی به مناسبت فرارسیدن اعیاد پربرکت قربان و غدیر، پویش «از قربان تا غدیر» را با هدف آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استان مرکزی برگزار می‌کند.

در این ایام کرامت که دل‌ها به نور خدا و اهل بیت (ع) روشن است، فرصتی مغتنم پیش آمده تا با اهدا نذورات، مددجویان که واجد الشرایط دریافت مساعدت هستند را به آغوش خانواده بازگردانیم.

از همه خیرین گرانقدر، نیکوکاران ارجمند که قصد مشارکت در این کار خیر را دارند، دعوت می‌شود تا با اهدا کمک‌های خود در این پویش، لبخند را به خانواده‌ای مددجویان واجد شرایط هدیه دهند.

شماره کارت‌های رسمی ستاد دیه استان مرکزی:

۶٠٣٧٩٩١٨٩٩٨۵٨٢٠٧نزد بانک ملی

۶٠٣٧۶٩٧٠٩٠٢٠٩٧٩٩نزد بانک صادرات

مراجعه حضوری به دفتر ستاد:

اراک - خیابان امام خمینی کوچه وحید دستگردی جنب پاساژ فلسطین مجتمع بشرا طبقه ۳ واحد ۷

جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر:

شماره تماس: ٠٨۶٣٢٢١۴٠٠١