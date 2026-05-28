به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تاریخ پرفراز و نشیب فرهنگ و ادب ایران اسلامی، همواره مهد پرورش ستارگانی بوده است که با تکیه بر ایمان، دانش و ذوق بی‌بدیل خود، پاسدار هویت ملی و دینی این مرزوبوم بوده‌اند. در میان این نام‌های درخشان، نام «شیخ عبدالجواد ادیب نیشابوری» به‌عنوان حکیم، شاعر و استادی فرزانه، جایگاهی ویژه دارد. ششم خرداد، سالروز درگذشت این چهره ماندگار ادبیات است؛ استادی که تمام عمر خویش را وقف احیای کلمات و تعلیم نسل‌های تشنه دانش کرد.

از دامان پدری متدین تا آستان فضیلت و دانایی

شیخ عبدالجواد ادیب نیشابوری در سال ۱۲۸۱ هجری قمری در خاک گهربار نیشابور متولد شد. او دوران کودکی را زیر نظر پدری متدین، فرزانه و اهل فرهنگ سپری کرد. همین تربیت اصیل دینی سبب شد تا وی از نخستین سال‌های زندگی، با قرآن کریم، معارف اسلامی و ادبیات فاخر پارسی مأنوس شود. طبع روان و استعداد کم‌نظیر او در فهم دقایق ادبی، نوید ظهور ادیبی جریان‌ساز را در سپهر فرهنگی ایران می‌داد. او پس از تکمیل تحصیلات خود، ردای شریف معلمی را بر تن کرد و سال‌ها در مدارس مشهد و نیشابور به تدریس علوم اسلامی پرداخت.

ذوالفنونِ پهنه اندیشه؛ فراتر از شعر و قافیه

آنچه شخصیت ادیب نیشابوری را در میان هم‌عصرانش متمایز می‌ساخت، جامع‌الاطراف بودن علمی او بود. او تنها یک شاعر قریحه‌پرداز نبود؛ بلکه استادی ذوالفنون بود که در علوم عربی، ادبیات، منطق، حکمت و فلسفه اسلامی به درجه اجتهاد و تبحر رسیده بود. کلاس‌های درس او در مدارس علمیه خراسان، همواره کانون پرشور شاگردانی بود که در پی کسبِ توأمانِ «علم و معرفت» بودند. ادیب، ادبیات را نه صرفاً ابزاری برای تفنن، بلکه پنجره‌ای رو به حکمت و تفکر عمیق انسانی می‌دانست.

میراثی مکتوب از جنس نور و معرفت

آثار به جا مانده از این اندیشمند بزرگ، گواهی روشن بر عمق فکری و قلم توانای اوست. دیوان اشعار، رسائل و مقالات علمی و ادبی او، گنجینه‌ای ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه زبان و ادبیات فارسی است. در سروده‌های او، دین‌داری، پند اخلاقی و عرفان ناب با زبانی استوار و روان به هم پیوند خورده است.

ادیب نیشابوری پس از عمری مجاهدت علمی و فرهنگی، در سال ۱۳۴۴ قمری چشم از جهان فروبست و به دیدار معبود شتافت. هرچند دهه‌ها از غروب ظاهری این ستاره درخشان می‌گذرد، اما میراث معنوی او و شاگردانی که تربیت کرد، همچنان چراغ راه پویندگان علم و ادب در ایران اسلامی است.