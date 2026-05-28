رئیس اداره ثبت املاک هریس گفت: طی دو ماهه نخست امسال برای جلوگیری از جعل سند و امنیت ملکی ۶۰۰ فقره سند تک برگ رسمی در این شهرستان ثبت و صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، موسوی افشار در جلسه‌ای که با حضور مسئولان ادارات بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، شهرداران و دهیاران هریس تشکیل شد با اشاره به اهمیت ثبت اسناد غیر منقول گفت:با توجه به ارزش و اهمیت اسناد تک برگی حدنگاری و اتمام مهلت اعتبار اسناد دفترچه‌ای قدیمی بر تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ و همچنین دریافت سند برای زمین‌های بدون سند تاکید کرد.

وی افزود: جهت جلوگیری از جعل سند و امنیت ملکی اهالی حوزه شهرستان هریس می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان هریس از تمامی خدمات این اداره در خصوص تبدیل و صدور اسناد تک برگی در کمترین زمان ممکن بهره‌مند شوند که از مهمترین مزایای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول محسوب می‌شود.

گفتنی است در حال حاضر در طی دو ماهه نخست امسال تعداد ۶۰۰ فقره سند تک‌ برگ توسط اداره ثبت هریس ثبت و صادر گردیده و به مردم شهرستان تحویل داده شده است.