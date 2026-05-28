

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما طرح تنفس ۱۰ ساله جنگل‌های هیرکانی که از سال ۱۳۹۵ با هدف مقابله با تخریب جنگل‌های شمال آغاز شد، به سال پایانی خود رسیده و همچنان محل بحث موافقان و مخالفان است. در این میان، سازمان حفاظت محیط‌زیست با آغاز پایش ماهواره‌ای و میدانی جنگل‌های هیرکانی، وارد بررسی این موضوع شده است.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص گفت: هدف از این پایش، بررسی روند تغییرات جنگل‌های شمال و ارائه گزارشی دقیق از وضعیت کمی و کیفی این میراث جهانی بر پایه داده‌های علمی است.



حمید ظهرابی افزود: این سازمان، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در کنار بازدید‌های میدانی می‌تواند تصویر روشن‌تری از شرایط واقعی جنگل‌ها ارائه دهد.

وی تاکید کرد: طبق قوانین موجود، سازمان حفاظت محیط‌زیست وظیفه نظارت بر فعالیت‌هایی را دارد که ممکن است به تخریب یا برهم‌خوردن تعادل محیط‌زیست منجر شود. بر همین اساس، این سازمان بر ضرورت بررسی علمی آثار اجرای طرح تنفس جنگل‌ها و طرح‌های مشابه تأکید دارد.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بر اساس ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم توسعه، طرح‌های کلان ملی باید از مسیر «ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی» عبور کنند. با این حال، تاکنون هماهنگی قانونی لازم درباره برخی طرح‌های جدید مرتبط با جنگل، از جمله برداشت دوباره چوب از درختان شکسته و افتاده، با سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام نشده است.