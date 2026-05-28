پخش زنده
امروز: -
«در روستا با پدر بزرگ»، «هوش مصنوعی»، «از فراز قله»، «راز گنج»، «گرینلند: مهاجرت» و «امپراطوری پاریس»، از جمله فیلمهای است که امروز از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «در روستا با پدر بزرگ» به کارگردانی «ولادیسلاو بوگوش»، ساعت ۱۶:۰۰، از شبکه یک پخش می شود.
این فیلم با بازی یوری استویانوف، یاروسلاو گلوبنف و اینگرید اولرینسکایا؛ داستان ولادیک دهساله را روایت میکند که یک نابغه بازیگوش است. وقتی مادرش بهطور فوری باید به سفر کاری برود، او مجبور میشود به دهکده برود تا با پدربزرگی که هرگز او را ندیده دیدار کند. ولادیک که آرزو دارد سریع به شهر بازگردد و در یک مسابقه مهم کامپیوتری شرکت کند، با انتظارات و قوانین ساده و سنتی روستایی پدربزرگ روبهرو میشود، جایی که نه اینترنت پرسرعت هست و نه تکنولوژیهای مدرن؛ این تعارض باعث برخوردهای بامزه و چالشبرانگیز میان او و پدربزرگ میشود. پدربزرگ نیز که قصد ندارد به راحتی از روشهای قدیمی خود دست بکشد، در هر موقعیتی تلاش میکند سر به سر نوه خردسالش بگذارد و ...
فیلم سینمایی جدید «هوش مصنوعی» به کارگردانی «الکسی چادوف»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه دو پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی لئون کمستاچ، ایگور خریپونوف و الکساندرا تیخونووا؛ درباره ژِنیا پسر جوان و بااستعدادی است که در حوزه فناوریهای نوین و هوش مصنوعی مطالعه و تحقیق میکند. او پدرش را که یک خلبان بوده در کودکی از دست داده و به همین دلیل در تلاش است با طراحی دستگاههایی مبتنی بر هوش مصنوعی، جلوی اتفاقاتی مشابه آنچه باعث درگذشت پدرش شده را بگیرد. او در یک موسسه تحقیقاتی مشغول کار و تحصیل است که یکی از محصولاتشان یک ربات پیشرفته به نام آپوستِل است. این ربات مانند یک لباس کامل بوده و با قرار گرفتن یک فرد درون آن به عنوان خلبان یا هدایتگر، قابلیتهای زیادی پیدا کرده و کارهایی که معمولا از عهده افراد عادی خارج است را انجام میدهد. روزی قرار میشود ژِنیا به عنوان خلبان وارد آپوستل شده و قابلیتهای آن را آزمایش کند، اما آپوستل که پس از گذراندن چند مرحله به این نتیجه رسیده که ممکن است مدیران پروژه آن را از بین ببرند، در حالی که ژنیا در داخلش قرار دارد از آزمایشگاه فرار میکند. بعد از گذشت چندین ساعت و پشت سر گذاشتن اتفاقات مختلف، ژنیا و آپوستل سر از یک اردوگاه جنگلی تفریحی برای بچهها در میآورند. در آنجا آنها در مییابند عدهای سودجو در تلاش هستد با انجام خرابکاری هایی، اردوگاه رابه تعطیلی کشانده و در نتیجه زمین آن را تصاحب کنند، اما ...
فیلم سینمایی «از فراز قله» به کارگردانی «سرجی هازاناویسیس»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه سه پخش می شود.
در این فیلم با بازی کیو آدامز، وینسینت الباز و ملانی برنیر خواهیم دید: اسکات یک قهرمان جوان اسنو بُرد است که در این رشته جزو بهترین هاست. هدف او انجام کاری در این رشته است که تا حالا کسی به انجام آن دست نزده و آن سعود از اورست و پایین آمدن از پرشیبترین خطرناکترین یال قله یعنی مسیر هورنبین با اسنو برد است. او در سفری به پیست اسنوبرد قله شامونیکس دارد با پیرریک آشنا میشود که خود اسنو برد کار میکرده و حالا بازنشسته شده و به عنوان راهنمای کوهستان مشغول کار است. او رویای خود را با پیر در میان میگذارد و او هم قبول میکند که اگر این صعود به حقیقت بپیوندد او را همراهی کند. آنها با یک کوهنورد قدیمی به نام لیام هم آشنا میشوند که با شنیدن نقشه اسکات به او قول میدهد که با او همراه شود و با توجه به مهارت او در کار فیلم بردای کار ثبت تصویر از ماجراجویی او را در این سفر را بر عهده بگیرد. با کمک نامزد اسکات و تلاشهای او آنها موفق میشوند یک اسپانسر ورزشی پیدا کنند که ...
فیلم سینمایی جدید «راز گنج» به کارگردانی «باربارا شولتس»، ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه پخش میشود.
در این فیلم با بازی فابریس لوکینی، ژولیا پیاتون، گاوریل دارتوِل، کامی ژاپی، ژوهان دیونه و ماری دنارنو خواهید دید: کریستین رابینسون، باستان شناس فرانسوى با پدربزرگی مصری است که علاقه زیادی به تاریخ مصر دارد. او در حین کاوش و اکتشاف در آثار باستانى مصر با کتیبه اى برخورد مى کند که بر روى آن رازى حک شده است. کریستین بعد از این کشف شروع به شکستن کد روى کتیبه مى کند و کمى بعد مشخص مى شود که گنجینه مقبره خئوپس توسط نیروهاى ناپلئون از مصر به غارت رفته به فرانسه منتقل شده و از قرنها پیش در جایى در پاریس پنهان شده است. کریستین به پاریس باز میگردد و به همراه دخترش ایزیس و نوه اش ژولین به دنبال سرنخ هایى مى گردد که او را به این گنج پنهان برساند. جست وجوى آنها به یک ماجراجویى هیجان انگیز در دل تاریخ پاریس تبدیل مى شود. آنها باید با حل معماهاى پیجیده و دنبال کردن سرنخ هایى که در طول تاریخ باقى ماندهاند، مکان هاى مشهورى مانند موزه ى لوور تا اتاق هاى مخفى و کمتر شناخته شده در کاخ مالمیزون، اقامتگاه سابق همسر امپراطور را زیر پا بگذارند که ...
فیلم سینمایی جدید «گرینلند: مهاجرت» به کارگردانی «ریک رومان واو»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی تامی ارل جنکینز، مورنا باکارین و جرارد باتلر آمده است: پس از اصابت شهاب سنگ به زمین و انفجار نیروگاههای هستهای و تشعشعات رادیواکتیو ناشی از آن، حیات بر روی زمین تا حد زیادی نابود شده است. مردی به نام جان با همسرش آلیسن و پسر نوجوانشان نیتن در یک پناهگاه مجهز به سر میبرند، اما برخورد یک کشتی به پناهگاه باعث نابودی آن میشود. آنها با قایقهای نجات در اقیانوس به راه میافتد و سر از لندنی در میآورند که بخشی از آن به زیر آب رفته و بخشی ویرانه شده است. در لندن به خانه مکنزی خواهر آلیسن میروند. زن دانشمندی به نام میا که همراه آنان است میگوید همانند زمانی که برخورد یک شهاب سنگ به زمین باعث نابودی دایناسورها شد دهانه محل اصابت زندگی میتواند به سرعت شکوفا شود و ...
پویانمایی سینمایی «کارآگاه کونان» به کارگردانی «یوزورو تاچی واکا»، ساعت ۰۹:۰۰، از شبکه تهران پخش میشود.
در این پویانمایی با بازی تارا فارایا، میگومی هایاشیبارا و ریکیا کومویا خواهیم دید: کونان یک پسر دبیرستانی است که خیلی خوب میتواند مسائل را تحلیل کند او در واقع یک کاراگاه تمام عیار است که کسانی او را مسموم کردهاند و او به صورت یک بچه در آمده است وقتی ساختمانی که قرار است اجلاس در آن برگزار شود منفجر میشود کونان وارد عمل میشود تا عاملین را پیدا کند. ولی قبل از هر کاری موری کاگارو دستگیر میشود و همه چیز گردن او میافتد در حالی که او بی گناه است. کونان سعی میکند که حقیقت مطلب را بفهمد او متوجه میشود که شخصی به نام هاموفوکازو که قرار بوده قاضی شود به ناگاه اخراج شده و بعد هم در بازجویی خودکشی کرده است و ...
فیلم سینمایی جدید «مالک» به کارگردانی «پولکیت»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی مانوشی چیلار، راجکومار رائو، هُما قریشی، سوراب شوکلا، پروسنجیت چاترجی، سواناند کیرکیره، سوراب سچدوا و آنشومان پوشکار؛ درباره دیپاک مرد جوانی است که در خانوادهای فقیر بزرگ شده و پدرش کشاورز سادهای است که روی زمین ملاکین بزرگ کار میکند. یک روز صاحب زمین او را کتک سختی میزند تا حدی که او در بیمارستان بستری میشود. دیپاک سراغ صاحب زمین میرود و این کار او را جوری تلافی میکند که همه به یک باره از او میترسند و از آن پس دیپاک نام خود را مالک میگذارد و برای خودش اسم و رسمی به هم میزند. او در مقابل نماینده فاسد مجلس، بالاسینگ میایستد و این باعث ترس بالاسینگ است و سعی دارد که مالک را هر طور شده از سر راه بردارد. با دستور وی ماشینی که همسر باردار مالک سوار است را به گلوله میبندند و بالا سینگ به دروغ به مالک میگوید که کار یکی از رقبای مالک بوده است. بالاسینگ از یک پلیس تعلیقی که او را به کار برگردانده میخواهد که هر طور شده باید مالک را بکشند. پلیس با تعداد نیروی زیاد به مالک و افرادش حمله میکنند. مالک در میانه تیراندازیها متوجه میشود که دوست نزدیکش بادونا که مورد اعتماد وی بود به سمت افراد خودشان شلیک میکند و ...
فیلم سینمایی «امپراطوری پاریس» به کارگردانی «ژان فرانسوا ریچت»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی ونسان کسل، فریا ماوور و دنیس منکوئت آمده است: در زمان حکومت ناپلئون، فرانسوا ویدوک تنها کسی است که توانسته از تبعید فرار کند و حالا به قهرمان طبقات فقیر پاریس تبدیل شده است. او سعی میکند به یک کاراگاه خصوصی تبدیل شده و گذشته اش را فراموش کند...
فیلم سینمایی «عفو عادلانه» به کارگردانی «دستین دنیل کرتون»، ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی مایکل بی. جردن، جیمی فاکس، بری لارسون و اوشی جکسون جونیور آمده است: در آمریکا مردی سیاه پوست که در جنگل درختها را قطع کرده و در کامیونش بار میزند؛ به جرم قتل یک سفید پوست، دستگیر میشود. پلیسِ نژاد پرستِ آمریکا برای آن که برای این قتل الزاماً مجرمی پیدا کند و در میان سیاه پوستان ایجاد وحشت کند؛ با پروندهای ساختگی وی را متهم به قتل میکند. اما وکیلش علی رغم مخالفت شهردار و ... که همگی سفید پوست هستند؛ بی گناهی وی را اثبات و او را آزاد میکند. اما ...
فیلم سینمایی «یاسهای وحشی» به کارگردانی «محسن محسنینسب»، ساعت ۲۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: علی، صدرا و رحیم سه همرزم بسیجی هستند. ده سال پس از حضور این سه در جبهه، صدرا که ماسک خود را در یک حمله شیمیایی به علی داده و حالا خود یک بیمار شیمیایی است، برای معالجه راهی لندن میشود. علی، رحیم و چند رزمنده دیگر نیز برای شرکت در مسابقههای کاراته به لندن میروند. علی به عنوان نماینده ایران و رحیم به عنوان مربی، مسابقههای آزاد کاراته را آغاز میکنند. یک ایرانی دیگر به نام رضا که تابعیت انگلستان را گرفته، به عنوان نماینده این کشور در مسابقهها حضور دارد. در آغاز مسابقهها، علی پس از شکست دادن حریف آمریکایی اش با یک ورزشکار اسراییلی برخورد میکند؛ اما حاضر به مسابقه با او نمیشود و اسراییلی، حریف رضا در فینال مسابقهها میشود. ورزشکار اسراییلی بیرون از سالن مسابقه با علی درگیر میشود و ...
جعفر دهقان، احمد میررفیعی، سحر طلوعی، حسین پاکدل و حمید طالقانی در فیلم سینمایی «یاسهای وحشی» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «تانک ها» به کارگردانی «کنستانتین ماکسیمو»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه افق پخش خواهد شد.
داستان فیلم با بازی آندری چرنیشوف، دمیتری زلاتوخین، مارکوس کونتسه، نیکولای دوبرینین و اولگ چودنیتسوف؛ در سال ۱۹۴۲ میگذرد. آلمانها به خاک روسیه تعرض کردهاند و فرماندهان و سربازان روسیه سعی دارند که جلوی پیشروی دشمن را هرطورشده بگیرند. کوالوف یک فرمانده باوجدان است که با همسرش پائولا که مهندس تعمیرات تانکها است در جبهه فعالیت دارند. پائولا نمیتواند تانکی را تعمیر کند و فرمانده هنگ دستور میدهد که افراد بهصورت پیادهنظام وارد میدان شوند؛ ولی پائولا با پیداکردن یک تانک از کار افتاده و استفاده از قطعاتش تانک را راهاندازی کرده و با کوالوف به میدان میرود. کوالوف و افرادش با ده تانک آلمانی مواجه میشوند و ...
پویانمایی سینمایی «پاندا مسافر آفریقا» به کارگردانی «ریچارد کلاوس و کارستن کیلریک»، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: در سرزمینی آرام و بی تنش، اژدهای بزرگ برای رفتن به سفر، پسر کوچک خود ژیلانگ که قادر به پرواز و نفس یخی نیست را به خانواده پانگ که دوستان او هستند میسپارد. در حین بازی، ژیلانگ توسط یک بوزینه و تمساح ربوده شده و با کشتی راهی دریا میشوند. پانگ که شاهد ماجراست فرصت را از دست نداده و با یک کشتی دیگر به دنبال آنها به راه میافتد. او که دزدکی سوار کشتی شده در بین راه دل ناخدا را به دست آورده و سپس او را از طوفان نجات میدهد. ناخدا او را به آفریقا میرساند و گردنبند طلای خود را به پانگ میدهد. یک میمون حقه باز به نام جوجو به طمع گردنبند؛ پانگ را گول زده و به نزد گروه شترمرغ میبرد که کارش تعلیم حیوانات برای رقص و نمایش است. اما پانگ از آنجا گریخته و به خواهش جوجو، او را نیز با خود میبرد. پانگ مطلع میشود که دوستش توسط قبیله شیرها دزدیده شده و راهی سرزمین آنها میشود. از سویی در قبیله شیرها بچه شیری که توسط عمویش نگهداری میشود و وارٍث تاج و تخت است، بدون آن که بداند بابت هدیه تولدش چه چیزی منتظر اوست، میفهمد که شغالها قرار است به قبیله آنها حمله کنند. به زودی هدیه تولد بچه شیر که همان ژیلانگ است به عنوان حیوان خانگی از راه میرسد. بچه شیر که اده نام دارد متوجه غمگینی ژیلانگ میشود و میخواهد به فرار او کمک کند، اما ...
فیلم سینمایی «تندیس موفقیت، ریاضی پشت سرشه» به کارگردانی «ویک واگ»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی ویکرام گوکاله، گانش یاداو و کیشور کادام خواهیم دید: اگر نمیتوانید صداقت را در خانه خود پرورش دهید، هیچ حقی برای موعظه چنین ارزشهایی به جامعه ندارید. آپاتوسار، یک معلم مشهور ریاضیات در کنکان، این نکته را در کل زندگی خود مجسم کرده است. او به نوه خود واکراتوند که از مفاخر ریاضی است بسیار علاقهمند است. این دو دچار چالشهایی میشوند که ...
فیلم سینمایی «با تو آموختم ۲» به کارگردانی «جیان لوکاماریا تاوارلی»، ساعت ۱۰:۰۰، با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی جیان مارکو توتری، ماسیو یاجیو و پائولا گارتکسی آمده است: ماریا دختری است که پس از اتمام تحصیلات دبیرستان تصمیم دارد وارد دانشکده پزشکی و جراحی شود. او اولین زنی است که در ایتالیا وارد این دانشکده میشود. نمره آزمون ورودی او خوب است لذا رییس دانشکده نمیتواند از پذیرش او سرباز زند. ورود به دانشکده همان طورکه پدر ماریا پیش بینی میکرد مشکلاتی به همراه دارد؛ چرا که کسی به او به عنوان یک دانشجو توجهی نمیکند، اما همچنان مصمم و استوار است.
فیلم سینمایی «بیگانه - میثاق» به کارگردانی «ریدلی اسکات»، ساعت ۱۳:۰۰، از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی مایکل فاسبندر، کاترین واترستون و دنی مکبراید آمده است: فضاپیمایی که خدمه آن موقتا به خواب عمیقی فرو رفتهاند ماموریت دارد سیاره مناسبی برای زندگی ۲۰۰۰ مهاجری که در سفینه به خواب رفتهاند، پیدا کند. در این میان تنها یک ربات به نام والتر بیدار است که کنترل فعالیتهای سفینه را بر عهده دارد. اما با بروز یک مشکل، خدمه زودتر از زمان موعد از خواب بلند میشوند و تصمیم میگیرند تا به سیاره ناشناختهای که در نزدیکی آنهاست سفری اکتشافی داشته باشند تا ببینند که شرایط در این محل چگونه است. اما آنها با ورود به این سیاره با موجود ناشناس و درنده خویی مواجه میشوند که ...