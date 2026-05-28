وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال تحریمهای جدید علیه ایران خبر داد و «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را به فهرست تحریمهای ویژه واشنگتن اضافه کرد. این نهاد مسئول مدیریت درخواستهای عبور کشتیها از تنگه هرمز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزارت خزانهداری آمریکا بامداد پنجشنبه تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال کرد و «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را به فهرست موسوم به «اتباع و نهادهای ویژه تحریمشده» افزود.
این نهاد را ایران برای مدیریت درخواستهای عبور و مرور از تنگه هرمز ایجاد کرده است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که موضوع تردد دریایی در تنگه هرمز و نحوه مدیریت آن، در هفتههای اخیر به یکی از محورهای اصلی تنشها و مذاکرات مرتبط با جنگ ایران و آمریکا و تحولات منطقه تبدیل شده است.