وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد و «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را به فهرست تحریم‌های ویژه واشنگتن اضافه کرد. این نهاد مسئول مدیریت درخواست‌های عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزارت خزانه‌داری آمریکا بامداد پنجشنبه تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد و «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را به فهرست موسوم به «اتباع و نهاد‌های ویژه تحریم‌شده» افزود.

این نهاد را ایران برای مدیریت درخواست‌های عبور و مرور از تنگه هرمز ایجاد کرده است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که موضوع تردد دریایی در تنگه هرمز و نحوه مدیریت آن، در هفته‌های اخیر به یکی از محور‌های اصلی تنش‌ها و مذاکرات مرتبط با جنگ ایران و آمریکا و تحولات منطقه تبدیل شده است.