

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معمار با اشاره به جمع‌آوری ۶۰۰ میلیون تومان کمک نقدی از سوی خیرین این شهرستان در پویش نذر و قربانی افزود: از ابتدای این پویش، با ارتباط‌گیری همکاران با خیران، مشترکین صدقات، حامیان و مؤسسات خیریه، ۶۰۰ میلیون تومان جذب شد که این میزان نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.



وی گفت: در خصوص این پویش، ۲۲ رأس دام ذبح شده است و همچنین یک نفر شتر و ۶ رأس گوسفند دیگر به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان قربانی شد.



رئیس کمیته امداد شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه در همین خصوص، مراکز نیکوکاری بیرجند نیز یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کمک نقدی و اهدایی در پویش نذر و قربانی جمع‌آوری کرده‌اند افزود: قربانی‌های انجام شده به صورت کاملاً بهداشتی بسته‌بندی شده و بین نیازمندان با اولویت سالمندان و بیماران توزیع می‌شود.