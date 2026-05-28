رئیس کمیسیون اروپا ضمن تاکید بر حمایت کامل اتحادیه اروپا از اوکراین، از کمک نظامی ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی این اتحادیه به کییف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فون درلاین در پیامی در فضای مجازی نوشت: در گفت وگوی تلفنی با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و در شرایطی که روسیه جنگ تهاجمی خود علیه این کشور را تشدید کرده است، بار دیگر بر حمایت کامل اتحادیه اروپا از کییف تاکید کردم.
وی افزود: پدافند هوایی و توانمندیهای پهپادی و همچنین مقابله با حملات پهپادی، از فوریترین اولویتهای دفاعی اروپا به شمار میروند و اوکراین بهطور کامل در این تلاشها ادغام خواهد شد.
رئیس کمیسیون اروپا همچنین بیان کرد: این کمک نظامی ۲۸ میلیارد یورویی بخشی از بسته بزرگ حمایت مالی ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای اوکراین در سال جاری میلادی (۲۰۲۶) است و از آن برای کمک به تامین نیازهای نظامی اوکراین استفاده خواهد شد.
فون درلاین در پایان با بیان اینکه در جریان این تماس تلفنی با زلنسکی درباره مسیر اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا گفتوگو و رایزنی کرده است، تاکید کرد: هفتههای پیش رو برای برداشتن گامهای قاطع در روند پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا، از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود.