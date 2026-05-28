پیروزی تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در مقابل داماش گیلان
تیم فوتبال نفت و گاز گچساران با پیروزی مقابل حریف در لیگ دسته اول فوتبال کشور در رتبه ۱۲ جدول قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران بهعنوان نماینده استان در لیگ دسته اول فوتبال کشور توانست در مقابل داماش گیلان به پیروزی برسد.در چارچوب هفته بیستوششم لیگ دسته اول فوتبال کشور یک بازی بین دو تیم نفت و گاز گچساران و داماش گیلان در ورزشگاه شهید عضدی رشت برگزار شد که نفت و گاز گچساران توانست با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست دهد.
تک گل این مسابقه را «امیرمحمد منصف» در دقیقه ۵۶ بازی به ثمر رساند.
این پیروزی دومین برد متوالی شاگردان محمود فکری بود که آنها را ۲۹ امتیازی کرد.
تیم نفت و گاز گچساران پس از این بازی در رتبه ۱۲ جدول قرار گرفت.