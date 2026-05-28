به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: جمهوری اسلامی ایران از خطوط قرمز خود مانند حق غنی‌سازی، اورانیوم غنی‌شده، مدیریت تنگه هرمز و لغو تحریم‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد.

عزیزی افزود: روشن است که ترامپ برای نجات خود از این بن‌بست راهبردی یک روز از ابزار تهدید استفاده می‌کند و روز دیگر برای توافق التماس می‌کند.