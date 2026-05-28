

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف و در غرب، شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

همچنین فردا جمعه در مناطقی از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازنداذن افزایش ابر و رگبار پراکنده گاهی همراه با رعد و بر ق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

به دلیل وزش باد شدید در این مناطق خیزش گرد و خاگ گسترده همراه با کاهش کیفیت هوا ودید افقی دوز از انتظار نیست