نشست علمی ـ فرهنگی «حج؛ نماد وحدت امت اسلامی در مواجهه با تحولات نوین جهان» با حضور علما، اندیشمندان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی از جمهوری اسلامی ایران و تایلند برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، در آغاز این نشست، پیام حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، قرائت شد.

وی در این پیام، حج را بزرگ‌ترین جلوه وحدت امت اسلامی، مدرسه اخوت، معنویت و بیداری مسلمانان توصیف و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت عظیم این فریضه الهی برای مقابله با جریان‌های تفرقه‌افکن تأکید کرد.

مهدی زارع بی عیب، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند نیز در سخنانی با اشاره به بحران‌های فکری، هویتی و سیاسی جهان معاصر، فراموشی مفهوم «امت واحده» را از مهم‌ترین چالش‌های جهان اسلام دانست و گفت: اجتماع میلیون‌ها مسلمان از ملیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف در کنار خانه خدا، نماد قدرت نرم جهان اسلام و الگویی متفاوت از نظم جهانی بر پایه معنویت، عدالت و کرامت انسانی است.

وی با اشاره به مسئله فلسطین، آن را نماد مظلومیت و مقاومت امت اسلامی خواند و تصریح کرد: حج باید صدای ملت‌های مظلوم، به‌ویژه مردم فلسطین باشد. وی همچنین جمهوری اسلامی ایران را از نماد‌های ایستادگی در برابر نظام سلطه جهانی دانست و تأکید کرد ملت ایران با تکیه بر فرهنگ مقاومت و اعتماد به ظرفیت‌های درونی، در برابر فشار‌ها و تحریم‌ها ایستادگی کرده است.

در ادامه این نشست، شخصیت‌های دینی و فرهنگی شیعه و اهل‌سنت از جمله نماینده جامعه المصطفی العالمیه در تایلند و جمعی از علما و اندیشمندان، ابعاد مختلف معنوی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فریضه حج را بررسی کردند.

سخنرانان با استناد به آیات قرآن کریم و تعالیم اسلامی، حج را فراتر از یک عبادت فردی دانسته و آن را بستری برای خودسازی، بیداری اجتماعی، تقویت روح اخوت، تبادل تجربه‌ها و همگرایی فرهنگی میان ملت‌های مسلمان معرفی کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین بر ضرورت تقویت گفت‌وگوی میان مذاهب اسلامی، مقابله با جنگ روایت‌ها و اسلام‌هراسی، و نقش مراکز فرهنگی و رسانه‌ای در تبیین پیام حقیقی حج تأکید کردند.

در پایان این نشست، بر استمرار برگزاری برنامه‌های علمی و فرهنگی مرتبط با حج و وحدت اسلامی و گسترش همکاری میان مراکز اسلامی، دانشگاهی و فرهنگی جهان اسلام تأکید شد.