امتحانات دروس غیر نهایی پایههای یازده و دوازده در هنرستانها و کاردانش استان فارس مجازی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس اداره سنجش ادارهکل آموزش و پرورش فارس گفت: علاوه بر پایههای هفتم تا دهم، دروس غیر نهایی پایههای یازده و دوازده در هنرستانها و کاردانش نیز مجازی است و نحوه تخصیص نمرات هر یک از دروس به همان شکل سابق انجام میشود.
به گفته امیر شیرازی نژاد برای دروس عملی هنرستانهای فنی حرفهای و کاردانش فعلا منتظریم تا تصمیم وزارتخانه را دریافت کنیم احتمالا آزمونهای عملی در تابستان برگزار شود.
وی افزود: در اسرع وقت جلسه ستاد آزمونها در مناطق و شهرستانها تشکیل شود و اقدامات لازم در خصوص ارزشیابیهای غیر حضوری برای مدیران مدارس تشریح شود.
شیرازی نژاد خاطرنشان کرد: ورود نمرات مستمر دانش آموزان متوسطه اول و دوم تا ۸ خرداد ماه تمدید شد.
رئیس اداره سنجش ادارهکل آموزش و پرورش فارس، ادامه داد: مناطق حوزههای امتحانی را به سیستمهای سرمایشی و همچنین سایر امکانات مجهز کنند تا در صورت برگزاری امتحانات حضوری نهایی مشکلی پیش نیاید.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش فارس هم گفت: آزمونهای مجازی در همان پلتفرمی برگزار شود که کلاسهای آموزشی ارائه شده است.
محسن دهقان افزود: دانش آموز نباید هیچ هزینهای بابت آزمونهای مجازی پرداخت کند .