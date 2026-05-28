از عملیات خاکبرداری در اراضی ملی پلاک دره بابامیر سمیرم با حضور به موقع عوامل منابع طبیعی جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان،در پی بررسیهای میدانی و گشتزنی مأموران یگان حفاظت شهرستان سمیرم در محدوده اراضی ملی واقع در دره بابامیر، عملیات خاکبرداری شناسایی شد.
با توجه به ملی بودن عرصه و جلوگیری از تصرف و بهرهبرداری غیرمجاز از منابع طبیعی، مأموران یگان حفاظت این اداره بلافاصله نسبت به توقیف عملیات خاکبرداری اقدام کردند.
این اقدام در راستای صیانت از اراضی ملی و پیشگیری از ادامه عملیات غیرمجاز اجرا شد.