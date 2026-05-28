به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان،در پی بررسی‌های میدانی و گشت‌زنی مأموران یگان حفاظت شهرستان سمیرم در محدوده اراضی ملی واقع در دره بابامیر، عملیات خاکبرداری شناسایی شد.

با توجه به ملی بودن عرصه و جلوگیری از تصرف و بهره‌برداری غیرمجاز از منابع طبیعی، مأموران یگان حفاظت این اداره بلافاصله نسبت به توقیف عملیات خاکبرداری اقدام کردند.

این اقدام در راستای صیانت از اراضی ملی و پیشگیری از ادامه عملیات غیرمجاز اجرا شد.