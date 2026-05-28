مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت:در هیچ جای استان فارس حتی در دورترین نقطه، هیچ مدرسه مجاز به برگزاری امتحانات حضوری در پایه‌های هفتم تا دهم نیست .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، محسن کلاری در نشست حضوری اعضای ستاد آزمون‌های استان و‌برخط روسا و اعضای شورای معاونین سراسر استان گفت: ارائه گزارش از برگزاری کلاس‌های مجازی ازسوی مناطق، نواحی و شهرستان ها، اولین گامی است که باید برداشته شود و سپس برای برگزاری آزمون‌های پایانی خرداد ماه تمهیدات لازم اندیشیده شود.

کلاری با تاکید بر برگزاری کلاس‌های مجازی تصریح کرد: ارزشیابی مجازی خردادماه بخشی از نمرات پایانی است لذا علاوه بر نمره آزمون، نمره پژوهش ها، فعالیت‌های ضمن کلاس و ...، نیز در نمره پایانی موثر است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: جایگاه ارزشیابی‌های پایانی، همراه با آموزش‌های ارائه شده دیده شود نباید تفاوت فاحشی بین نمرات ناشی از فعالیت‌های کلاسی و نمرات نهایی وجود داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت:در هیچ جای استان فارس حتی در دورترین نقطه، هیچ مدرسه مجاز به برگزاری امتحانات حضوری در پایه‌های هفتم تا دهم نیست .

وی افزود: نتیجه تحلیل نمرات مردادماه استخراج خواهد شد و متناسب با آن تصمیم گیری خواهد شد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: آزمون مجازی می‌تواند بخشی از آزمون غیر حضوری باشد نه همه آن، بنابراین سایر فعالیت‌های کلاسی ضمن سال را نیز شامل می‌شود.

یزدان دشتیان افزود: برای دروس عملی هنرستان‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش فعلا منتظریم تا تصمیم وزارتخانه را دریافت کنیم احتمالا آزمون‌های عملی در تابستان برگزار شود.

دشتیان خاطرنشان کرد: در فرآیند ارزشیابی ها، با توجه به موضوع هدایت تحصیلی پایه نهم از حساسیت بیشتری برخوردار است.