پخش زنده
امروز: -
ویژهبرنامه «دلنواز» با موضوع گردشگری جلوههای وقف، نذر و احسان عصر امروز در تخت فولاد اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تختفولاد گفت: برنامه «دلنواز» با هدف آشنایی شهروندان و گردشگران با فرهنگ غنی وقف، نذر و احسان که در بطن این مجموعه تاریخی ریشه دوانده است، طراحی و اجرا میشود.
ابراهیم عمرانی افزود:این ویژهبرنامه با روایت احمد ناظمی، راوی و پژوهشگر برجسته تاریخ اصفهان، برگزار خواهد شد و شرکتکنندگان را با جلوههای ناب سنت حسنه وقف و احسان در جای جای تختفولاد آشنا میکند.
به گفته وی برنامه «دلنواز» امروز پنجشنبه هفتم خرداد_ ساعت ۱۶ در بقعه تاریخی بابارکنالدین واقع در مجموعه تختفولاد برگزار میشود و حضور عموم شهروندان، پژوهشگران و علاقهمندان به تاریخ و فرهنگ اصفهان در این مراسم آزاد است.
تختفولاد بهعنوان «وادیالسلام ثانی» و دومین قبرستان بزرگ جهان تشیع، ظرفیتهای بینظیری در حوزه گردشگری مذهبی، تاریخی و فرهنگی دارد.