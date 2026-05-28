به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان گفت:این جشن از امشب هفتم خرداد مصادف با عید سعید قربان آغاز و تا چهارشنبه سیزدهم خرداد مصادف با شب عیدالله الاکبر و شب عید ولایت، عید سعید غدیر خم ادامه خواهد داشت.

محمدمهدی کریمی افزود: این برنامه هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳ در خیابان حرم و در جوار حرم مطهر حضرت زینب (سلام الله علیها) برگزار می‌شود.

به گفته وی این برنامه هر شب همراه با قافله مردمی در لبیک به رهبری بزرگوار انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای از مبدأ‌های ابتدای خیابان لاله (بوستان زنبق) و ایستگاه دارک به سمت حرم مطهر حرکت خواهد کرد.

کریمی ادامه داد: مراسم رأس ساعت ۲۰ با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و تفریحی، همچنین برپایی مواکب پذیرایی و اطعام و برگزاری جشن بزرگ شهری در خیابان حرم، جنب حرم حضرت زینبیه (سلام الله علیها) برگزار خواهد شد.