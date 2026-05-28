اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ضمن سفر نظارتی به لردگان، لایحه اساسنامه سازمان شهرداریها را بررسی خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشستهای هفته آینده کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه و دوشنبه (۱۰ و ۱۱ خرداد ماه) برگزار خواهد شد.
دستورکار این کمیسیون به شرح ذیل است:
_ نظارت میدانی اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس از شهرستان لردگان
_ بررسی لایحه اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور با حضور دستگاههای ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس.