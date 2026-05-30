به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار جرقویه گفت:آئین ۶۶ جشن شکر گزاری آب که بر سر چشمه روستای سیان برگزار می‌شود.

شهرام اذر پی افزود: مردم روستاهای جرقویه طبق رسم قدیمی بر سر چشمه روستای سیان جمع می‌شوند و به پاس وجود چشمه آب در این روستا جشن می‌گیرند و شادی می‌کنند.

وی گفت: آئین ۶۶ ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم مردم شهرستان جرقویه دارد که مردم به پاس شکر گزاری برداشت محصول و وجود آب در روستای سیان جمع می‌شوند.

وی بیان کرد :روستاییان علاوه بر اینکه نمایشگاه محصولات خود را برپا می‌کنند با لباس محلی در این آئین حاضر می‌شوند.

روستای سیان در دهستان بخش مرکزی شهرستان جرقویه واقع شده است.