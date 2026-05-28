به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت الاسلام محمد قادری گفت: امسال مأموریت اصلی تشکل‌ها، هم‌داستانی، هماهنگی و رشد نیرو‌های میدانی است و نه صرفاً اجرای مراسم.

وی در نشست با راهبران فرهنگی تبلیغی شهرستان‌ها با اشاره به تغییر رویکرد از مراسم‌گرایی صرف به میدان‌داری آگاهانه، بیان کرد: اینکه مراسم با چه عنوانی راهبری می‌شود، مهم نیست؛ آنچه اهمیت دارد، تقویت شبکه‌های مردمی و پای‌کار آوردن نیرو‌های جهادی در مسیر انقلاب اسلامی است.

قادری با تأکید بر لزوم حرکت به سمت جریان‌سازان اجتماعی به جای تکیه به جلسات تشریفاتی با نخبگان، افزود: هیئت‌ها، مساجد، کانون‌های فرهنگی، پایگاه‌های بسیج و مواکب، همه ظرفیت‌های خود را در اختیار شبکه مردمی انقلاب قرار داده‌اند و این فرصتی بی‌نظیر برای تحقق اهداف فرهنگی کشور است.

وی در تبیین اهداف این سند، چهار محور اصلی را برای برنامه‌های غدیر تا اربعین برشمرد: نخست، تبیین و تجلی ولایت با عبور از هیاهوی ظاهری جشن‌ها و رساندن مردم به درک عملی از ولایت الهیه امامت تا ولایت فقیه؛ دوم، تحقق پیوند اجتماعی و انسجام امت از طریق برگزاری سفره‌های واحد اطعام با مشارکت همه مواکب؛ سوم، ایجاد همبستگی و عهد اخوت میان مؤمنین برای تبدیل تماشاگران به فعالان آگاه میدان و چهارم، پاسداشت کرامت کسبه و فعالانی که در نود روز میدان، هزینه و جانفشانی کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در ادامه با اشاره به لزوم پرهیز از موازی‌کاری، بر دو الزام راهبردی تأکید کرد: هم‌افزایی با نهاد‌هایی هم ماموریت و نیز تقویت آینه‌گردانی رسانه‌ای با بهره‌گیری از ظرفیت‌های راسانه رسمی صدا و سیما و رسانه‌های محلی برای پوشش حداکثری رویدادها.

حجت‌الاسلام قادری در پایان با اشاره به تداوم این حرکت مستمر از غدیر تا اربعین، اظهار داشت: غدیر پله اول بیداری و هویت‌یابی امت است و محرم، آزمون وفاداری و آمادگی برای فداکاری محسوب می‌شود. امسال عید مباهله را به عنوان تثبیت غدیر و اربعین را به عنوان امتداد بین‌المللی امت یکپارچه باید جدی گرفت.