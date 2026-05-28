مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در سخنانی به ادعا‌های بی اساس سفیر انگلیس در عراق واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتمناعی نوشت: به من خبر دادند که سفیر انگلیس مدعی شده که این آنها بودند که حکومت را به شیعیان در عراق سپردند؛ این موضوع همزمان مرا هم خشمگین کرد و هم ناراحت.

وی در ادامه خطاب به سفیر انگلیس افزود: اگر گروه اندکی از شیعیان در برابر شما (انگلیس) سر تعظیم فرود آوردند، ما از آن گروه نبوده و در دنیا و آخرت نیز از آنها نخواهیم بود.

صدر با اشاره به نقش انگلیس در روی کار آوردن دیکتاتور پیشین عراق نوشت که لندن نباید یادش رفته باشد که آنها بودند که صدام را به قدرت رساندند.

وی در بخش دیگری از پیام خود خطاب به سفیر انگلیس افزود که آنها فراموش نکردند که تنها مقاومتی که در برابر انگلیسی‌ها ایستاد تا عراق را به‌ویژه در استان بصره، از سلطه لندن آزاد کند، چه کسانی بودند.

این رهبر عراقی به نقش جریان صدر برای ساقط کردن رژیم بعثی عراق اشاره کرد و گفت که اگر مخالفت این گروه با رژیم صدام نبود، هرگز جامعه جهانی نمی‌دانست که این رژیم از سوی مردمش مطرود است.

رهبر جریان صدر تأکید کرد که خون این خاندان و هواداران این گروه بوده که صدام را سرنگون کرده است.

صدر همچنین به نقش انگلیس در پناه دادن به رژیم بعث، مخالفان دین و افرادی که مخالف عراق هستند اشاره کرد و از لندن خواست که همه این افراد را سریعا به دستگاه قضایی عراق تحویل دهد.

منابع خبری گزارش دادند که عرفان صدیق، سفیر انگلیس در بغداد در یک گفت وگوی تلویزیونی خطاب به یک مجری عراقی مدعی شده بود که آنها بودند که شیعیان را در عراق به قدرت رساندند.